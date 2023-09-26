Песоцкий Павел Петрович
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.
Сын: Песоцкий Василий Павлович
Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна
Рождение ребёнка
01.03.1878 ст.
Дочь: Песоцкая Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.
Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна
Рождение ребёнка
05.12.1884 ст.
Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна
Рождение ребёнка
11.08.1887 ст.
Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна
Рождение ребёнка
17.06.1890 ст.
Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.
Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Дочь: Песоцкая Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна
Смерть
Неизвестно