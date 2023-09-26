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Песоцкий Павел Петрович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Песоцкий Пётр Власович

Мать: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Песоцкая Анастасия Леоновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Сын: Песоцкий Василий Павлович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1878 ст.

Дочь: Песоцкая Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.

Сын: Песоцкий Иван Павлович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1884 ст.

Сын: Песоцкий Степан Павлович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1887 ст.

Сын: Песоцкий Тихон Павлович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1890 ст.

Сын: Песоцкий Пётр Павлович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.

Сын: Песоцкий Захар Павлович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Дочь: Песоцкая Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Леоновна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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