Песоцкая (Бродилова) Анастасия Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкая (Бродилова) Анастасия Леоновна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Песоцкий Павел Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Сын: Песоцкий Василий Павлович

Отец ребёнка: Песоцкий Павел Петрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1878 ст.

Дочь: Песоцкая Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Песоцкий Павел Петрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.

Сын: Песоцкий Иван Павлович

Отец ребёнка: Песоцкий Павел Петрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1884 ст.

Сын: Песоцкий Степан Павлович

Отец ребёнка: Песоцкий Павел Петрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1887 ст.

Сын: Песоцкий Тихон Павлович

Отец ребёнка: Песоцкий Павел Петрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1890 ст.

Сын: Песоцкий Пётр Павлович

Отец ребёнка: Песоцкий Павел Петрович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.

Сын: Песоцкий Захар Павлович

Отец ребёнка: Песоцкий Павел Петрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Дочь: Песоцкая Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Песоцкий Павел Петрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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