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Песоцкий Андрей Петрович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

26.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1874 ст.

Отец: Песоцкий Пётр Власович

Мать: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1901 ст.

Дочь: Песоцкая Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.

Сын: Песоцкий Павел Андреевич

Мать ребёнка: Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.01.1908 ст.

Дочь: Песоцкая Мария Андреевна

Мать ребёнка: Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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