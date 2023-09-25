Песоцкий Андрей Петрович
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения26.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1874 ст.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1901 ст.
Дочь: Песоцкая Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.
Мать ребёнка: Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.01.1908 ст.
Дочь: Песоцкая Мария Андреевна
Мать ребёнка: Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно