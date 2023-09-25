Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1881 ст.

Отец: Журихин Фёдор Михайлович

Мать: Журихина (Амелющенко) Федосья Михайловна

Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Песоцкий Андрей Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1901 ст.

Дочь: Песоцкая Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Петрович

Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.

Сын: Песоцкий Павел Андреевич

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Петрович

Рождение ребёнка
24.01.1908 ст.

Дочь: Песоцкая Мария Андреевна

Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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