Песоцкая (Журихина) Матрёна Фёдоровна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения27.03.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1881 ст.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1901 ст.
Дочь: Песоцкая Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1908 ст.
Дочь: Песоцкая Мария Андреевна
Отец ребёнка: Песоцкий Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно