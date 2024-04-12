Журихина (Амелющенко) Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина (Амелющенко) Федосья Михайловна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

19.05.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Амелющенко Михаил Емельянович

Мать: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.

Дочь: Журихина Христиния Фёдоровна

Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1879 ст.

Сын: Журихин Тихон Фёдорович

Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.

Дочь: Песоцкая Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1884 ст.

Дочь: Журихина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1888 ст.

Сын: Журихин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.

Сын: Журихин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журихин Фёдор Михайлович

Смерть
19.05.1902 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
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