Журихина (Амелющенко) Федосья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти19.05.1902 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Амелющенко Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.
Дочь: Журихина Христиния Фёдоровна
Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1879 ст.
Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.
Дочь: Песоцкая Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1884 ст.
Дочь: Журихина Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1888 ст.
Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.
Сын: Журихин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Журихин Фёдор Михайлович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1902 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд