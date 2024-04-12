Амелющенко Михаил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмелющенко Михаил Емельянович

Амелющенко Михаил Емельянович

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Белова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Амелющенко Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Амелющенко Роман Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Журихина Федосья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Клепакова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротченкова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close