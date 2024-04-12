Амелющенко Михаил Емельянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Белова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Амелющенко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Амелющенко Роман Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Журихина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Клепакова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротченкова Ксения Михайловна
Смерть
Неизвестно