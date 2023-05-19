Белова (Амелющенко) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти11.05.1902 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Амелющенко Михаил Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Параева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Логинович
Рождение ребёнка
24.07.1872 ст.
Дочь: Болбукова Христиния Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Логинович
Рождение ребёнка
24.11.1874 ст.
Отец ребёнка: Белов Иван Логинович
Рождение ребёнка
05.01.1877 ст.
Дочь: Белова Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Логинович
Рождение ребёнка
15.03.1879 ст.
Отец ребёнка: Белов Иван Логинович
Рождение ребёнка
24.07.1881 ст.
Дочь: Сизова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Логинович
Рождение ребёнка
14.03.1886 ст.
Дочь: Горбатенко Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Иван Логинович
Смерть
11.05.1902 ст.