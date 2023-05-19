Белова (Амелющенко) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Амелющенко) Мария Михайловна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

11.05.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Амелющенко Михаил Емельянович

Мать: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Параева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Логинович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1872 ст.

Дочь: Болбукова Христиния Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Логинович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1874 ст.

Сын: Белов Николай Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Логинович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1877 ст.

Дочь: Белова Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Логинович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1879 ст.

Сын: Белов Александр Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Логинович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1881 ст.

Дочь: Сизова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Логинович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1886 ст.

Дочь: Горбатенко Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Логинович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван Логинович

Смерть
11.05.1902 ст.
Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд