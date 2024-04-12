Горбатенко (Белова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1886 ст.
Отец: Белов Иван Логинович
Мать: Белова Мария Михайловна
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1907 ст.
Дочь: Горбатенко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.12.1908 ст.
Дочь: Горбатенко Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.
Сын: Горбатенко Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно