Горбатенко (Белова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко (Белова) Дарья Ивановна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

14.03.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1886 ст.

Отец: Белов Иван Логинович

Мать: Белова Мария Михайловна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Муж: Горбатенко Иван Трофимович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1907 ст.

Дочь: Горбатенко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Трофимович

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1908 ст.

Дочь: Горбатенко Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Трофимович

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Сын: Горбатенко Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Трофимович

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.

Сын: Горбатенко Яков Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Трофимович

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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