Горбатенко Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения03.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884 ст.
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1907 ст.
Дочь: Горбатенко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Горбатенко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1908 ст.
Дочь: Горбатенко Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Горбатенко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.
Сын: Горбатенко Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Горбатенко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Горбатенко Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно