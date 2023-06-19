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Горбатенко Иван Трофимович

Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

03.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884 ст.

Отец: Горбатенко Трофим Никитич

Мать: Горбатенко Мария Андреевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Жена: Горбатенко Дарья Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1907 ст.

Дочь: Горбатенко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Горбатенко Дарья Ивановна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1908 ст.

Дочь: Горбатенко Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Горбатенко Дарья Ивановна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Сын: Горбатенко Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Горбатенко Дарья Ивановна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.

Сын: Горбатенко Яков Иванович

Мать ребёнка: Горбатенко Дарья Ивановна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно