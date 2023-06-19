Сизова (Белова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1881 ст.
Отец: Белов Иван Логинович
Мать: Белова Мария Михайловна
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Сизов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Сизов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.
Дочь: Сизова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Сизов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно