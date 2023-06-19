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Сизова (Белова) Анна Ивановна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1881 ст.

Отец: Белов Иван Логинович

Мать: Белова Мария Михайловна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Сизов Дмитрий Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1905 ст.

Сын: Сизов Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Сизов Дмитрий Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1912 ст.

Сын: Сизов Тарас Дмитриевич

Отец ребёнка: Сизов Дмитрий Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Дочь: Сизова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Сизов Дмитрий Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно