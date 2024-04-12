Болбукова (Белова) Христиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болбукова (Белова) Христиния Ивановна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.07.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1843 г.р.

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1872 ст.

Отец: Белов Иван Логинович

Мать: Белова Мария Михайловна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Муж: Болбуков Герасим Лаврентьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болбуков Герасим Лаврентьевич

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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