Болбукова (Белова) Христиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1872 ст.
Отец: Белов Иван Логинович
Мать: Белова Мария Михайловна
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болбуков Герасим Лаврентьевич
Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно