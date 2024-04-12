Болбуков Герасим Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолбуков Герасим Лаврентьевич

Болбуков Герасим Лаврентьевич

Место рождения

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Жена: Болбукова Христиния Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болбукова Христиния Ивановна

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close