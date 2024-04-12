Болбуков Герасим Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болбукова Христиния Ивановна
Смерть
Неизвестно