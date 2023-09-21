Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амелющенко Михаил Емельянович

Мать: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротченков Василий Захарович

Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.

Сын: Коротченков Никита Васильевич

Отец ребёнка: Коротченков Василий Захарович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Дочь: Худоярова (Коротченкова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Коротченков Василий Захарович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1879 ст.

Дочь: Коротченкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Коротченков Василий Захарович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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