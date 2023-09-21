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Коротченков Василий Захарович

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

09.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.

Сын: Коротченков Никита Васильевич

Мать ребёнка: Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Дочь: Худоярова (Коротченкова) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1879 ст.

Дочь: Коротченкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
09.12.1887 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

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