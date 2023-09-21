Коротченков Василий Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти09.12.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.
Сын: Коротченков Никита Васильевич
Мать ребёнка: Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Дочь: Худоярова (Коротченкова) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
08.12.1879 ст.
Дочь: Коротченкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Коротченкова (Амелющенко) Ксения Михайловна
Смерть
09.12.1887 ст.