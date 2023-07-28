Клепакова (Амелющенко) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепакова (Амелющенко) Анна Михайловна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Амелющенко Михаил Емельянович

Мать: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.01.1877 ст.

Муж: Клепаков Иван Гаврилович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.

Дочь: Клепакова Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1879 ст.

Сын: Клепаков Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1882 ст.

Сын: Клепаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1888 ст.

Дочь: Амелющенко Васса Ивановна

Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1892 ст.

Сын: Клепаков Роман Иванович

Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1897 ст.

Дочь: Подхалимова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно