Клепакова (Амелющенко) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1857
Отец: Амелющенко Михаил Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1877 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.
Дочь: Клепакова Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
17.12.1879 ст.
Сын: Клепаков Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
02.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
12.08.1888 ст.
Дочь: Амелющенко Васса Ивановна
Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
02.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
11.04.1897 ст.
Дочь: Подхалимова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Клепаков Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно