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Журихин Фёдор Михайлович

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журихин Михаил Федотович

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.

Дочь: Журихина Христиния Фёдоровна

Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1879 ст.

Сын: Журихин Тихон Фёдорович

Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.

Дочь: Песоцкая Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1884 ст.

Дочь: Журихина Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1888 ст.

Сын: Журихин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.

Сын: Журихин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журихина Федосья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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