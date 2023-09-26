Журихин Фёдор Михайлович
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Журихин Михаил Федотович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.
Дочь: Журихина Христиния Фёдоровна
Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1879 ст.
Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.
Дочь: Песоцкая Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1884 ст.
Дочь: Журихина Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1888 ст.
Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.
Сын: Журихин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Журихина Федосья Михайловна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно