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Казаков Кудим Дементьевич

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.

Отец: Казаков Дементий Акимович

Мать: Казакова Марфа Ивановна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Казаков Карп Кудимович

Мать ребёнка: Казакова Авдотья Лукьяновна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Казакова Пелагея Кудимовна

Мать ребёнка: Казакова Авдотья Лукьяновна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Казакова Ирина Кудимовна

Мать ребёнка: Казакова Авдотья Лукьяновна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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