Казаков Кудим Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.
Отец: Казаков Дементий Акимович
Мать: Казакова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Мать ребёнка: Казакова Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Казакова Пелагея Кудимовна
Мать ребёнка: Казакова Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Казакова Ирина Кудимовна
Мать ребёнка: Казакова Авдотья Лукьяновна
Смерть
Неизвестно