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Казаков Дементий Акимович

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1712 ст.

Дата смерти

Около 1789 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712 ст.

Отец: Казаков Аким Васильевич

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Дочь: Казакова Прасковья Дементьевна

Мать ребёнка: Казакова Марфа Ивановна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Сын: Казаков Кудим Дементьевич

Мать ребёнка: Казакова Марфа Ивановна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1789 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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