Казаков Дементий Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712 ст.
Дата смертиОколо 1789 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712 ст.
Отец: Казаков Аким Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Дочь: Казакова Прасковья Дементьевна
Мать ребёнка: Казакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Сын: Казаков Кудим Дементьевич
Мать ребёнка: Казакова Марфа Ивановна
Смерть
Около 1789 ст.