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Казаков Аким Васильевич

Место рождения

Петрушино

Дата рождения

Около 1694 ст.

Дата смерти

Около 1751 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694 ст.

Отец: Казаков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712 ст.

Сын: Казаков Дементий Акимович

Мать ребёнка: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1718 ст.

Сын: Казаков Аким Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724 ст.

Сын: Казаков Даниил Акимович

Мать ребёнка: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Дочь: Казакова Марина Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1751 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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