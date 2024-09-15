Казаков Аким Васильевич
Место рожденияПетрушино
Дата рожденияОколо 1694 ст.
Дата смертиОколо 1751 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694 ст.
Отец: Казаков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.
Сын: Казаков Дементий Акимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Дочь: Казакова Марина Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1751 ст.