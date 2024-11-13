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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении земли части селения и отрубных участков в обществе крестьян с. Петрушино Петрушинской вол. Епифанского у. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 69 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1645Петрушино, с. вл.при ручье Плочке.2925194779775Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Епифанский уезд
С. Лебяжий Усад, Петрушино с деревнями31Кн. Ник. Никит. Долгорукий312222724
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
469. Петрушино, село бывшее владельческое, дворов 250, жителей 1616, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная, 2 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Петрушино1331361866222303206243657
Список населённых мест Тульской губернии 1926 года
№НазваниеТипКрестьянских хозяйствПрочих хозяйствВсего хозяйствМужчинЖенщинВсегоДо сельсовета в кмДо РИКа в кмДо ж/д станции в км
45Петрушиносело4217428100711362143здесь9,1Клекотки, С.-В. ж. д.:10,7
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1591Петрушиносело53°54'с.ш.38°59'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644415141с Петрушиносело