село Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Петрушино

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении земли части селения и отрубных участков в обществе крестьян с. Петрушино Петрушинской вол. Епифанского у. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 69 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1645Петрушино, с. вл.при ручье Плочке.2925194779775Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Епифанский уезд
С. Лебяжий Усад, Петрушино с деревнями31Кн. Ник. Никит. Долгорукий312222724

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Петрушинская волость
469. Петрушино, село бывшее владельческое, дворов 250, жителей 1616, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная, 2 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тульская губерния, Епифанский уезд, Петрушинская волость
село Петрушино1331361866222303206243657

Список населённых мест Тульской губернии 1926 года

НазваниеТипКрестьянских хозяйствПрочих хозяйствВсего хозяйствМужчинЖенщинВсегоДо сельсовета в кмДо РИКа в кмДо ж/д станции в км
Тульская губерния, Клекотковский район , Петрушинский сельсовет
45Петрушиносело4217428100711362143здесь9,1Клекотки, С.-В. ж. д.:10,7

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
1591Петрушиносело53°54'с.ш.38°59'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Горловское сельское поселение
61644415141с Петрушиносело

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