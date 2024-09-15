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Казаков Аким Акимович

Место рождения

Петрушино

Дата рождения

Около 1718 ст.

Дата смерти

Около 1777 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718 ст.

Отец: Казаков Аким Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Казаков Дементий Акимович

Мать ребёнка: Казакова Прасковья Захаровна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Казаков Еремей Акимович

Мать ребёнка: Казакова Прасковья Захаровна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Дунаева (Казакова) Авдотья Акимовна

Мать ребёнка: Казакова Прасковья Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Казаков Антон Акимович

Мать ребёнка: Казакова Прасковья Захаровна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1777 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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