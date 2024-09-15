Казаков Аким Акимович
Место рожденияПетрушино
Дата рожденияОколо 1718 ст.
Дата смертиОколо 1777 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1718 ст.
Отец: Казаков Аким Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Сын: Казаков Дементий Акимович
Мать ребёнка: Казакова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Мать ребёнка: Казакова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Дунаева (Казакова) Авдотья Акимовна
Мать ребёнка: Казакова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Мать ребёнка: Казакова Прасковья Захаровна
Смерть
Около 1777 ст.