Казакова Прасковья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Сын: Казаков Дементий Акимович
Отец ребёнка: Казаков Аким Акимович
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Отец ребёнка: Казаков Аким Акимович
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Дунаева (Казакова) Авдотья Акимовна
Отец ребёнка: Казаков Аким Акимович
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Отец ребёнка: Казаков Аким Акимович
Смерть
Неизвестно