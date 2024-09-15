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Казакова Прасковья Захаровна

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Казаков Дементий Акимович

Отец ребёнка: Казаков Аким Акимович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Казаков Еремей Акимович

Отец ребёнка: Казаков Аким Акимович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Дунаева (Казакова) Авдотья Акимовна

Отец ребёнка: Казаков Аким Акимович

Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Казаков Антон Акимович

Отец ребёнка: Казаков Аким Акимович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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