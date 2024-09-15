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Казакова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Около 1777 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Дементий Акимович

Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Дочь: Казакова Прасковья Дементьевна

Отец ребёнка: Казаков Дементий Акимович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Сын: Казаков Кудим Дементьевич

Отец ребёнка: Казаков Дементий Акимович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1777 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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