Казакова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиОколо 1777 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Дочь: Казакова Прасковья Дементьевна
Отец ребёнка: Казаков Дементий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Сын: Казаков Кудим Дементьевич
Отец ребёнка: Казаков Дементий Акимович
Смерть
Около 1777 ст.