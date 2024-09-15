Казакова Авдотья Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Отец ребёнка: Казаков Кудим Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Казакова Пелагея Кудимовна
Отец ребёнка: Казаков Кудим Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Казакова Ирина Кудимовна
Отец ребёнка: Казаков Кудим Дементьевич
Смерть
Неизвестно