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Казакова Авдотья Лукьяновна

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Кудим Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Казаков Карп Кудимович

Отец ребёнка: Казаков Кудим Дементьевич

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Казакова Пелагея Кудимовна

Отец ребёнка: Казаков Кудим Дементьевич

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Казакова Ирина Кудимовна

Отец ребёнка: Казаков Кудим Дементьевич

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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