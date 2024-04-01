Плетнева Анисья Евтихиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов
Рождение ребёнка
29.04.1769
Дочь: Григорова Мариамна Матфеева
Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов
Рождение ребёнка
09.02.1773
Дочь: Федоровская Анна Матвеева
Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов
Анастасия Семенова Плетнева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Проводникова Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов
Рождение ребёнка
03.05.1775
Дочь: Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Плетнев Иван Матвеев
Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов
Рождение ребёнка
09.02.1780
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно