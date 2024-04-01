Плетнева Анисья Евтихиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетнева Анисья Евтихиева

Плетнева Анисья Евтихиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Плетнев Гаврила Матвеев

Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов

Рождение ребёнка
29.04.1769

Дочь: Григорова Мариамна Матфеева

Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.02.1773

Дочь: Федоровская Анна Матвеева

Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Анастасия Семенова Плетнева
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Проводникова Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов

Рождение ребёнка
03.05.1775

Дочь: Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Плетнев Иван Матвеев

Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов

Рождение ребёнка
09.02.1780

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Плетнев Матвей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Матвей Семенов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close