Плетнев Гаврила Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Плетнев Матвей Семенов
Бракосочетание
15.01.1783
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 19 оба первым? дочь крест. Дениса Лобанова? д. малышкиной
Рождение ребёнка
29.06.1785
Дочь: Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Плетнева Анна Денисова (Иванова)
Рождение ребёнка
10.08.1786
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Плетнева Анна Денисова (Иванова)
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Плетнева Анна Денисова (Иванова)
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Плетнева Анна Денисова (Иванова)
Смерть
Неизвестно