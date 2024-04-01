Плетнев Матвей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева
Рождение ребёнка
29.04.1769
Дочь: Григорова Мариамна Матфеева
Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева
Рождение ребёнка
09.02.1773
Дочь: Федоровская Анна Матвеева
Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева
Анастасия Семенова Плетнева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Проводникова Авдотья Матвеева
Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева
Рождение ребёнка
03.05.1775
Дочь: Пелагея Матвеева
Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Плетнев Иван Матвеев
Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева
Рождение ребёнка
09.02.1780
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Пелагея Матвеева
Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783