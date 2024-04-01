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Плетнев Матвей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Плетнев Семен Отст. Капрал Д. Новопавловской Никифоров

Мать: Плетнева Гликерья Филипова

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Плетнев Гаврила Матвеев

Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева

Рождение ребёнка
29.04.1769

Дочь: Григорова Мариамна Матфеева

Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.02.1773

Дочь: Федоровская Анна Матвеева

Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Анастасия Семенова Плетнева
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Проводникова Авдотья Матвеева

Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева

Рождение ребёнка
03.05.1775

Дочь: Пелагея Матвеева

Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Плетнев Иван Матвеев

Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева

Рождение ребёнка
09.02.1780

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пелагея Матвеева

Мать ребёнка: Плетнева Анисья Евтихиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Анисья Евтихиева

Смерть
1783
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