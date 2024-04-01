Плетнев Семен Отст. Капрал Д. Новопавловской Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти29.12.1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Плетнева Гликерья Филипова
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Плетнев Петр Казак Р.Камышлова Семенов
Мать ребёнка: Плетнева Гликерья Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Семенова
Мать ребёнка: Плетнева Гликерья Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1784
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
91 год