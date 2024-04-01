Плетнев Семен Отст. Капрал Д. Новопавловской Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнев Семен Отст. Капрал Д. Новопавловской Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

29.12.1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Плетнев Матвей Семенов

Мать ребёнка: Плетнева Гликерья Филипова

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Плетнев Петр Казак Р.Камышлова Семенов

Мать ребёнка: Плетнева Гликерья Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Семенова

Мать ребёнка: Плетнева Гликерья Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Гликерья Филипова

Смерть
29.12.1784
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
91 год
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