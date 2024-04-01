Плетнева (Плюхина) Анна Денисова (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетнева (Плюхина) Анна Денисова (Иванова)

Плетнева (Плюхина) Анна Денисова (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Плюхин Денис Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Григорьев (Герасимов?)

Мать: Плюхина Афимья Абросимова

Бракосочетание
15.01.1783

Муж: Плетнев Гаврила Матвеев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 19 оба первым? дочь крест. Дениса Лобанова? д. малышкиной
Рождение ребёнка
29.06.1785

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Плетнев Гаврила Матвеев

Рождение ребёнка
10.08.1786

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Плетнев Гаврила Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Плетнев Андриан Гаврилов

Отец ребёнка: Плетнев Гаврила Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Плетнев Матвей Гаврилов

Отец ребёнка: Плетнев Гаврила Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толошпов? 1 Крест. Д.Барневски, Красноярской Волости Муж

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close