Плетнева (Плюхина) Анна Денисова (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1763
Бракосочетание
15.01.1783
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 19 оба первым? дочь крест. Дениса Лобанова? д. малышкиной
Рождение ребёнка
29.06.1785
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Плетнев Гаврила Матвеев
Рождение ребёнка
10.08.1786
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Плетнев Гаврила Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Плетнев Гаврила Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Плетнев Гаврила Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно