Плюхин Денис Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Григорьев (Герасимов?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Денис Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Григорьев (Герасимов?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Плюхин Григорий Трофимов

Мать: Плюхина Федора Савельева

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Плетнева Анна Денисова (Иванова)

Мать ребёнка: Плюхина Афимья Абросимова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Тупицына Мария Денисова

Мать ребёнка: Плюхина Афимья Абросимова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Феодосия Денисова

Мать ребёнка: Плюхина Афимья Абросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Афимья Абросимова

Смерть
1789
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