Плюхин Денис Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Григорьев (Герасимов?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Плюхин Григорий Трофимов
Мать: Плюхина Федора Савельева
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Плетнева Анна Денисова (Иванова)
Мать ребёнка: Плюхина Афимья Абросимова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Тупицына Мария Денисова
Мать ребёнка: Плюхина Афимья Абросимова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Феодосия Денисова
Мать ребёнка: Плюхина Афимья Абросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789