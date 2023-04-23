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Прокофий Прохорович

Место рождения

Бутырино (сельцо), Зубцовский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Прохор

Мать: Епистимия

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Степан Прокофьевич

Мать ребёнка: Марфа

Дуплениха, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Арсений Прокофьев

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1832

Сын: Василий Прокофьев

Мать ребёнка: Марфа

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1832
Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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