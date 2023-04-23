Прокофий Прохорович
Место рожденияБутырино (сельцо), Зубцовский уезд, Тверская губерния
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Степан Прокофьевич
Мать ребёнка: Марфа
Дуплениха, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Арсений Прокофьев
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1832
Сын: Василий Прокофьев
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
1832