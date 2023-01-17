Стефан Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Прокофий Прохоров
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Олимпиада Степанова
Мать ребёнка: Арина
Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ефим Стефанов
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1854
Сын: Феодосий Степанов
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Степанова
Мать ребёнка: Арина
Смерть
Неизвестно