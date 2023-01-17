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Стефан Прокофьев

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Место рождения

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Прокофий Прохоров

Мать: Марфа

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Олимпиада Степанова

Мать ребёнка: Арина

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ефим Стефанов

Мать ребёнка: Арина

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Арина

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Арина

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Феодосий Степанов

Мать ребёнка: Арина

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Степанова

Мать ребёнка: Арина

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
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