Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Олимпиада Степанова
Отец ребёнка: Стефан Прокофьев
Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ефим Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Прокофьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Стефан Прокофьев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Стефан Прокофьев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Феодосий Степанов
Отец ребёнка: Стефан Прокофьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Степанова
Отец ребёнка: Стефан Прокофьев
Смерть
Неизвестно