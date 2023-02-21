Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Олимпиада Степанова

Отец ребёнка: Стефан Прокофьев

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ефим Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прокофьев

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Стефан Прокофьев

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Стефан Прокофьев

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Феодосий Степанов

Отец ребёнка: Стефан Прокофьев

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Степанова

Отец ребёнка: Стефан Прокофьев

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
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