Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Степан Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Прохорович
Дуплениха, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Арсений Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Прохорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Василий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Прохорович
Смерть
Неизвестно