Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Степан Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Прохорович

Дуплениха, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Арсений Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Прохорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Василий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Прохорович

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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