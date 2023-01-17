Арсений Прокофьев
Место рожденияЗубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Прокофий Прохоров
Мать: Марфа
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афанасья Арсеньева
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Арсений Арсеньев
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Яковлева
Смерть
Неизвестно