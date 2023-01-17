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Арсений Прокофьев

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Место рождения

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Прокофий Прохоров

Мать: Марфа

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афанасья Арсеньева

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Арсений Арсеньев

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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