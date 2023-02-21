Марья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афанасья Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Прокофьев

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Арсений Арсеньев

Отец ребёнка: Арсений Прокофьев

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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