Марья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афанасья Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Прокофьев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Арсений Арсеньев
Отец ребёнка: Арсений Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Прокофьев
Смерть
Неизвестно