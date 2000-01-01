Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Прокофий Прохоров
Мать ребёнка: Епистимия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тимофей Прохоров
Мать ребёнка: Епистимия
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Епистимия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дмитрий Прохоров
Мать ребёнка: Епистимия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федор Прохоров
Мать ребёнка: Епистимия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Епистимия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно