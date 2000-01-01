Тимофей Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Домна
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Герасим Тимофеев
Мать ребёнка: Домна
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Домна
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Домна
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосей Тимофеев
Мать ребёнка: Домна
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Смерть
Неизвестно