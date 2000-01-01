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Тимофей Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Прохор

Мать: Епистимия

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Домна

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Герасим Тимофеев

Мать ребёнка: Домна

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Домна

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Домна

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосей Тимофеев

Мать ребёнка: Домна

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна

Смерть
Неизвестно
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