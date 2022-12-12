Иван Тимофеев
Место рожденияЗубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Тимофей Прохоров
Мать: Домна
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Матрена
Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Смерть
Неизвестно