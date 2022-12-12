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Иван Тимофеев

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Место рождения

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Тимофей Прохоров

Мать: Домна

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Матрена

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Смерть
Неизвестно
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