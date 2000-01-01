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Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Герасим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Прохоров

Смерть
Неизвестно
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