Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Герасим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Прохоров
Смерть
Неизвестно