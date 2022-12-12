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Герасим Тимофеев

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Место рождения

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Тимофей Прохоров

Мать: Домна

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Софья

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Павел Герасимов

Мать ребёнка: Софья

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Филип Герасимов

Мать ребёнка: Софья

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иона Герасимов

Мать ребёнка: Софья

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Семен Герасимов

Мать ребёнка: Софья

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агрофена Герасимова

Мать ребёнка: Софья

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
Неизвестно
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