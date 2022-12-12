Герасим Тимофеев
Место рожденияЗубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Тимофей Прохоров
Мать: Домна
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Павел Герасимов
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Филип Герасимов
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иона Герасимов
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семен Герасимов
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агрофена Герасимова
Мать ребёнка: Софья
Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Смерть
Неизвестно