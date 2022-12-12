Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Тимофеев

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Павел Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Тимофеев

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Филип Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Тимофеев

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иона Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Тимофеев

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Семен Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Тимофеев

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агрофена Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Тимофеев

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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