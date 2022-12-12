Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Павел Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Филип Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иона Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семен Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агрофена Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Тимофеев
Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Тимофеев
Смерть
Неизвестно