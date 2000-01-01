Епистимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епистимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Прокофий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1780

Сын: Тимофей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1796

Сын: Дмитрий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
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