Епистимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Прокофий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тимофей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дмитрий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя