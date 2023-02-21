Иван Прохоров
Место рожденияЗубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Михайло Иванов
Мать ребёнка: Евдокия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Евдокия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Смерть
1834
Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область