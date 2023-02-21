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Иван Прохоров

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Место рождения

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохор

Мать: Епистимия

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Михайло Иванов

Мать ребёнка: Евдокия

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Евдокия

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Смерть
1834
Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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