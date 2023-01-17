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Степан Иванов

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Место рождения

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1816

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иван Прохоров

Мать: Евдокия

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соломанда Степанова

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Степанова

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Смерть
1848
Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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