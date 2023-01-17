Степан Иванов
Место рожденияЗубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Дата рождения1816
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иван Прохоров
Мать: Евдокия
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Соломанда Степанова
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Степанова
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Смерть
1848