Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Михайло Иванов
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя