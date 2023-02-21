Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Михайло Иванов

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
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