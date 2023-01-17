Матрена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Соломанда Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно