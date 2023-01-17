Матрена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соломанда Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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