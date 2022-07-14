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Дмитрий Прохоров

Место рождения

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Прохор

Мать: Епистимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена

Рождение ребёнка
1815

Сын: Козьма Дмитриев

Мать ребёнка: Агрофена

Рождение ребёнка
1819

Сын: Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Агрофена

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Устинья Дмитриева

Мать ребёнка: Агрофена

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мелентий Дмитриев

Мать ребёнка: Агрофена

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна Дмитриева

Мать ребёнка: Агрофена

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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