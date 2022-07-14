Дмитрий Прохоров
Место рожденияЗубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена
Рождение ребёнка
1815
Сын: Козьма Дмитриев
Мать ребёнка: Агрофена
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Агрофена
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Устинья Дмитриева
Мать ребёнка: Агрофена
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мелентий Дмитриев
Мать ребёнка: Агрофена
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна Дмитриева
Мать ребёнка: Агрофена
Смерть
Неизвестно