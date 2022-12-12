Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Козьма Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Устинья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мелентий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Ивтино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Прохоров

Смерть
Неизвестно
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