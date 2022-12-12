Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Козьма Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Устинья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мелентий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Прохоров
Смерть
Неизвестно