Некрасова Анна Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти07.03.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Некрасова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Некрасова) Праскева Григорьевна
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Егорович
Рождение ребёнка
01.09.1797
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Егорович
Рождение ребёнка
21.06.1802
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимов
Смерть
07.03.1830
Причина смерти: чахоткою