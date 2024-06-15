Некрасова Анна Игнатьева 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Игнатьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

07.03.1830

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Григорий Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Некрасова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Некрасова) Праскева Григорьевна

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1797

Сын: Некрасов Семен Григорьев

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1802

Сын: Некрасов Иван Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.03.1830
Причина смерти: чахоткою

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